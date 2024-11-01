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Spor

“Manchester United, Teknik Direktör Amorim’i Duyurdu!”

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MANCHESTER UNITED’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, yeni teknik direktör Ruben Amorim ile Haziran 2027’ye kadar bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz kulübü, resmi web sitelerinden “Manchester United, Ruben Amorim’in çalışma vizesi şartlarına tabi olarak Futbol Takımı Baş Antrenörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar” açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Ruben Amorim’in sözleşmesinde ayrıca bir yıllık opsiyon bulunuyor. Amaç, kulüp ve teknik direktör arasındaki işbirliğini daha da uzun vadeli hale getirmek. Ruud van Nistelrooy, Amorim göreve gelene kadar takımın başında kalmaya devam edecek. Bu geçici süre zarfında van Nistelrooy, takımın performansını yükseltmek için çalışmalarını sürdürecek.

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