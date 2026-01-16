Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Merdiven Arızalarına Yanıt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı’ndaki Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi’nde yaşanan sorunların gerçek nedenini gün yüzüne çıkardı. Sorunun teknik bir arızadan kaynaklanmadığı, insan kaynaklı bir hasar olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, dikkat çekici olayları tek tek belgeledi.

GEREKSİZ KULLANIMLARIN ETKİSİ

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, Şehitler ve Gaziler Üstgeçidi yürüyen merdivenlerinin sürekli durma nedeninin gereksiz kullanımlardan kaynaklandığı ifade edildi. İncelenen güvenlik görüntülerinde, bazı kişilerin hiçbir tehlike bulunmamasına rağmen sadece eğlence amacıyla acil durdurma butonlarına bastığı gözlemlendi. Bu butonlara sıkça basıldığı zaman sistemin kendisini koruma amaçlı kilitlediği ve teknik ekip gelene kadar merdivenin çalışmadığı belirtildi.

AŞIRI YÜK VE KIRILMALAR

El tutunma bantları üzerine oturup kaymaya çalışan bazı bireylerin, bu bantların motoruna aşırı yük bindirerek sistemin yanmasına ve bantların yırtılmasına sebep olduğu kaydedildi. Ayrıca, merdivenlere motosikletle girmeye çalışanların, basamakların altındaki mekanik aksamı kırarak sistemi tamamen kullanılamaz hale getirdiği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kaydedilen görüntülerin tamamının arşivlendiğini belirterek, kamu malına kasıtlı olarak zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Unutmayın, bu merdivenler hepimizin vergileriyle yapılıyor ve hepimizin ortak malı. Zarar verenleri gördüğünüzde uyarmak veya yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir.” şeklinde ifade edildi.