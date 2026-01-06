Manisa’da Bir Acı Kaybın Daha Ardından Yaşananlar

HASAN ERAYBAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Alaşehir İlçe Koordinatörü olarak görevde bulunan Hasan Eraybat, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Eraybat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Başkan, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda, Eraybat ile birlikte 2025 yılında hayata veda eden Ferdi Zeyrek’in fotoğrafını da paylaştı. Eraybat’ın cenaze işlemlerinin detayları ailesi tarafından belirlenecek.

MANİSA’DA ÜST ÜSTE KAYIPLAR

Son dönemde Manisa’da yaşanan kayıplar, ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yaşadığı elektrik kazası sonrası ağır yaralanmıştı. 70 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan Zeyrek, üç gün süren mücadele sonrasında 9 Haziran’da hayata gözlerini yumdu. 48 yaşındaki Zeyrek, 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde etmiş ve göreve yalnızca 14 ay geçmişken hayatını kaybetmişti. Zeyrek’in kaybı, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yaratmış, ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın da kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etmesiyle acılar katlanmıştı. Durbay, 37 yaşındaydı.