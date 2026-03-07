Manisa’da Göz Dolduran Çelik Kasa Soygunu Gerçekleşti

Manisa’da film senaryosunu aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. 7 Şubat sabahı, İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın yönetim ofisinde meydana gelen soygunla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin ve çevresinin güvenlik kameralarına ait görüntüler titizlikle incelendi.

ÇELİK KASALAR KESİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzleri maskeli olarak tanımlanan 5 şüphelinin, güvenlik tellerini keserek fabrikanın içine girdiğini, yangın merdiveninden çatıya çıktıklarını ve burada yönetim ofisine ulaşarak iki adet çelik kasayı kesip içindeki para, döviz ve altınları aldıklarını belirledi.

SOYGUN İÇİN İSTANBUL’DAN GELDİLER

Soygun tarihleriyle ilgili Manisa iline giriş ve çıkış yapan araçların görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri, şüphelilerin İstanbul’dan geldiklerini, soygun gerçekleştikten sonra tekrar İstanbul’a döndüklerini tespit etti. İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucunda sekiz şüpheli yakalandı. Yapılan adres aramalarında ise üç ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.