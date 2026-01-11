Manisa’da İki Ardışık Deprem Meydana Geldi

manisa-da-iki-ardisik-deprem-meydana-geldi

Manisa’da sabah saatlerinde iki ayrı deprem gerçekleşti.

İLK DEPREM SAAT 04.17’DE OLDU

Yunusemre ilçesinde meydana gelen ilk sarsıntı, AFAD Deprem Dairesi verilerine göre 3.7 büyüklüğündeydi ve saat 04.17’de yaşandı. Bu depremin derinliği 7.47 kilometre olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 16 DAKİKA SONRA GERÇEKLEŞTİ

İlk depremin ardından sadece 16 dakika geçtikten sonra, saat 04.33’te 3.8 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı meydana geldi. İkinci depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kaydedildi. Çevre iller ve ilçelerde de hissedilen bu depremler sonrasında, henüz herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı.

