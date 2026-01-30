Manisa’da İzinsiz Kazı Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

manisa-da-izinsiz-kazi-operasyonunda-5-kisi-gozaltina-alindi

Manisa’nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29) isimli şahıslar, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA KAZI MALZEMESİNE EL KONULDU

Olay yerinde yapılan detaylı aramada, izinsiz kazı için kullanılmakta olan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet darbeli matkap, 10 adet çeki halatı, 3 adet balyoz, 5 adet çeki demiri ve pek çok kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

