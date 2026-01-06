Manisa’da Kalp Kriziyle Bir Kaybı Daha Yaşandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İlçe Koordinatörü olan Hasan Eraybat, ani bir rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. İlk muayeneler, Eraybat’ın kalp krizi geçirdiğini gösterdi. Ancak, doktorların tüm müdahalerine rağmen hayatını kaybetti. Bu acı haberi sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu duyurdu. Başkan Dutlulu, Haziran 2025’te yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Eraybat’ın fotoğrafını paylaşarak, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Eraybat’ın cenaze işlemlerinin ailesi tarafından belirleneceği öğrenildi.

MANİSA’DA KAYIPLAR YAŞANDI

Manisa’da son dönemde yaşanan kayıplar Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın birinci günü evinin havuz motorunu kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Zeyrek’in 70 dakika süren kalp masajının ardından hayata döndürülmesi, yaşam mücadelesinin üç gün sürmesinin ardından 9 Haziran’da sona erdi. 48 yaşındaki Zeyrek, 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde etmiş, görevinin üzerinden sadece 14 ay geçmişken hayata gözlerini yummuştu. Şehir, Zeyrek’in ardından bu defa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı da kaybetti. 37 yaşındaki Durbay, 14 Aralık Pazar günü kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.