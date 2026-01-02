Manisa’da Otoyolda Araçtan Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı çeşitli güvenlik tedbirleri çerçevesinde huzur dolu bir yeni yıl geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, asayişin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi. Yürütülen araştırmaların sonucunda, O.B. isimli şahsın tespit edilen plakalı aracıyla Manisa iline sentetik ecza hapı getireceği bilgisine ulaşıldı.

ON BİNLERCE HAP BULUNDU

Yakalanan araç, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Saruhanlı ilçesindeki gişelerde Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan detaylı aramada, toplam 34 bin 890 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edildi. Burada mevcutlu olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.