Manisa’da Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon Başlatıldı

MANİSA’DA OPERASYONLA DOLANDIRICILIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi ve 282. maddesi doğrultusunda sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaşayan 16 kişiye ait toplam 18 adrese baskın düzenlendi.

BASKINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda 15 cep telefonu, 2 ajanda, 1 bilgisayar kasası, 1 laptop ve 45 adet 9×19 mm çapında fişek ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu 15 kişi şüpheli olarak yakalanarak gözaltına alındı.