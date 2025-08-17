Mansur Yavaş, AK Parti’ye Geçmeyecek!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçmesinin ardından, bazı iddialar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği yönünde ortaya çıkmıştı. Bu iddialara yanıt olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı. Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair söylentiler kesin bir dille yalanlandı.

PARTİ ÇATISI ALTINDA HİZMET

Yapılan yalanlama açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.”