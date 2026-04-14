Mansur Yavaş Hakkında Yeni Soruşturma İzni Verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te gerçekleştirilen bir seçim mitinginde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların kullanıldığına dair iddialar kapsamında Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlığın daha önce eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında başlattığı soruşturmanın ardından, bu araçların belediye başkanından habersiz bir şekilde seçim çalışması için kullanılamayacağı düşüncesiyle Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni verildi.

KONSER HARCAMALARI İÇİN AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Konser harcamalarına yönelik yürütülen başka bir soruşturma ise, mevcut soruşturmadan bağımsız bir şekilde devam ediyor.

ABB’DEN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’nın, Yavaş hakkında başlattığı soruşturma iznine dair ABB’den bir açıklama geldi. Açıklamada, “Mansur Yavaş, seçim döneminde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır” denildi. Ayrıca, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu karar metninde; ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadesinin yer aldığı belirtilerek, somut bir talimat ya da görevlendirme olmaksızın, sadece “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” varsayımına dayanarak sorumluluk atfedilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Seçim dönemlerinde kamu kaynaklarının kullanılmaması hususunda hassasiyet gösterildiği, Yavaş’ın kampanya sürecinde maaş almaktan feragat ettiği vurgulandı. Özellikle konu bir televizyon programında gündeme gelince, bu durumun incelenmesi için konu bizzat Yavaş tarafından teftişe sevk edildi ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığı duyuruldu.

SORUŞTURMA HUKUKUN ZORLANMASIDIR

Ayrıca, belediye araçları, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması konusunda yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma dosyasında açıkça ifade edildi. Ancak, bu gerçeklere rağmen somut bir delil olmaksızın soruşturma izni verilmesinin hukukun zorlanması olduğunun altı çizildi. Bu yaklaşımın bir sindirme ve itibarsızlaştırma çabası olduğu yorumlandı.

Daha önce, seçim dönemlerinde çalışanların yoklamalar zoruyla ve otobüsler kullanılarak mitinglere gezdirildiği eski yönetime dair tek bir soruşturma dahi açılmadığına dikkat çekilerek, Mansur Yavaş hakkında başlatılan bu soruşturmanın kamuoyunun takdirine bırakıldığı belirtildi.

Bu soruşturma izninin amacının, Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyunda olumsuz bir algı yaratmak olduğu öne sürüldü. Açıklamanın sonunda, bu karara itiraz edileceği belirtilerek, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığı’nın tavrına ilişkin bir basın toplantısının düzenleneceği bilgisi verildi.