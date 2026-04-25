Mansur Yavaş’tan Belediyelere Yönelik Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarla alakalı açıklamaları dikkatleri üzerine çekti. Seçilmiş belediye başkanlarının itibarlarının, tüm örgütün itibarını şekillendirdiğini vurgulayan Yavaş, gerekirse görevi bırakma konusunda hazır olduklarını belirtti.

MANSUR YAVAŞ’TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından konuşan Yavaş, “Birçok yasaya aykırı uygulamalar görüyoruz. Delilden sanığa gitmek gerekirken sanığı ellerine alıyorlar. 2019’dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin diyorlar. Niye 2019’dan sonra diyorsunuz cevap yok” şeklinde ifadelerde bulundu.

İKİ DEFA AÇIKLANMAYAN SORUŞTURMALAR

Yavaş, konuyla ilgili olarak büyükşehir belediye başkanlarına, “Hakkınızda ne soruşturma var?” diye sorduklarını ve bu bilgilerin bir gün partinin genel başkanı tarafından Meclis kürsüsünden açıklanmasını umut ettiklerini aktardı. Yavaş, “Son olarak bizimle ilgili olanı biliyorsunuz. ‘Hakkında hiçbir delil yok ama yine de soruşturun.’ Yine de yargıya güvenmekten başka çaremiz yok, yargıya başvuruyoruz, oralardan geri dönüyor” dedi.

İTİBAR İÇİN MAKAMI TERK EDEBİLİRLER

Seçilmiş belediye başkanlarının itibarının, oturdukları makamların çok üzerinde olduğunu belirten Yavaş, “Bizim itibarımız çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için” dedi.