Marangoz Atölyesinde Şiddet Olayı ve Tutuklama

marangoz-atolyesinde-siddet-olayi-ve-tutuklama

ŞANLIURFA’DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ŞİDDET OLAYI

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıraklık yapan 15 yaşındaki M.K.’ya kompresörle şiddet uygulayan kalfa Habip Aksoy hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Gaziantep’e kaçmaya çalışırken yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay, Bozova’daki marangoz atölyesinde meydana geldi.

ÇIRAK NE YÜZDEN HEP KALFA?

İddiaya göre, M.K., kalfa Habip Aksoy ve kimliği belirlenemeyen bir arkadaşının eline düştü. Nedenini bilmediğimiz bir sebeple M.K.’nın elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından çocuğun pantolonu zorla çıkartılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Gurbette ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’nın son durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen M.K., daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gönderildi. İç organlarında ciddi hasar tespit edilen M.K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

TUTUKLANDIĞI GÜN SERBEST KALDI, SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkiler sonrasında hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Gaziantep’e kaçma girişimi sırasında polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri ile sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İşkenceye maruz kalan M.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

