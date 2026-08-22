Marc Stad, Minnesota Timberwolves ve Lynx’i Alıyor

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Basketbol sahasında bir oyuncu topu potaya atıyor
Marc Stad, Minnesota Timberwolves ve Lynx'in sahipliğini devralarak profesyonel basketbolda önemli bir değişim sürecini başlatıyor.
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Teknoloji yatırımcısı Marc Stad, NBA ekibi Minnesota Timberwolves ile WNBA takımı Minnesota Lynx’in kontrol hissesini 4,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alıyor. Bu satış, Los Angeles Lakers’ın 12,5 milyar dolara rekor kıran bir bedelle el değiştirmesinin ardından bu ay içinde profesyonel bir basketbol organizasyonunun gerçekleşen ikinci milyarlarca dolarlık satışı oldu. Minnesota’da ise bu işlem, iki basketbol kulübünün yalnızca bir yılı aşkın süredir yaşadığı ikinci sahiplik değişimi anlamına geliyor.

LORENIN HISSESİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ALACAK

San Francisco merkezli yatırım firması Dragoneer Investment Partners’ın kurucusu olan Stad, milyarder Marc Lore ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez’in liderliğindeki grupta azınlık yatırımcıydı. Bu grup, takımları uzun yıllara yayılan bir anlaşmayla uzun süreli sahip Glen Taylor’dan geçen yaz tamamlanan 1,5 milyar dolarlık bir bedelle satın almıştı. Stad’ın Lore’un hissesinin büyük bölümünü alacağı bu son işlem, aylardır hazırlanıyordu. Rodriguez’in sahip ekibindeki rolünü ve Lynx valisi olarak görevini sürdürmesi bekleniyor. Stad’ın, Timberwolves’un valisi olacak eşi Elisa ile birlikte sahipler masasında yer alacağı doğrulandı.

TAKIMLAR KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Sahiplik masasındaki değişim, takımlar için kritik bir döneme denk geliyor. Geçen ay dört takımı kapsayan büyük bir takasta LaMelo Ball’ı kadrosuna katan Timberwolves, şampiyonluk umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Wolves, üst üste üç sezondur playofflarda derinlemesine ilerliyor. WNBA’de ilk sırayı elinde bulunduran Lynx ise çaylak Olivia Miles, yılın MVP adayı Napheesa Collier ve tecrübeli oyun kurucu Kayla McBride’ın yanı sıra yıldızlaşan oyuncularının öncülüğünde beşinci şampiyonluğunu kovalıyor.

ORTAK AÇIKLAMA İLE YENİ DÖNEM MESAJI

Stad, Rodriguez ve Lore, ortak bir açıklamayla Timberwolves ve Lynx’i “sahada ve saha dışında basketbolun en iyi organizasyonları” haline getirme hedeflerinin sarsılmaz olduğunu belirtti. Geçen yıl Minneapolis’teki Target Center’da “tiyatro” tarzı aydınlatmaya 1,5 milyon dolar yatırım yapan sahiplik grubu, takımlar için yeni bir arena inşa etme konusundaki ilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklamada, “Yeni anlaşmamız, lig onayına bağlı olarak, birlikte kurduğumuz ortaklığın bir evrimi ve takımımıza ve kültürümüze olan bağlılığımızın güçlenmesidir” ifadeleri kullanıldı. Grup, Wolves ve Lynx yöneticileri ve koçlarıyla yakın çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Yaptığımız harika işlerle gurur duysak da yapılacak çok daha fazla iş var ve daha yeni başlıyoruz” dedi.

NBA yönetim kurulunun Wolves ve Lynx satışını ve ayrıca eski Disney CEO’su Bob Iger ile risk sermayedarı Josh Kushner’a satılan Los Angeles Lakers anlaşmasını onaylaması gerekiyor.

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