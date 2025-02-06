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Spor

Marcelo Futbol Kariyerini Sonlandırdı

marcelo-futbol-kariyerini-sonlandirdi

Brezilyalı sol bek Marcelo futbol kariyerine son verdi.

REAL MADRİD’DE GEÇEN DÖNEM

Unutulmaz İspanyol ekibi Real Madrid taraftarları için önemli bir figür olan Marcelo, Fluminense formasıyla sahalara veda etti. 36 yaşındaki futbolcu, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Marcelo, futbola başladığı takım olan Fluminense’nin altyapısında eğitim aldıktan sonra, 2006-2007 sezonunda ara transfer döneminde Real Madrid’e transfer oldu.

YUNANİSTAN VE GERİ DÖNÜŞ

Marcelo, toplamda 15.5 sezon boyunca Real Madrid formasını giyerek önemli başarılara imza attı. 2022-2023 sezonunda Yunan takımı Olympiakos’a geçti. Yunanistan’daki yarım sezon sonrasında, Şubat 2023’te Fluminense’ye geri döndü. Son olarak, 3 Kasım 2024 tarihinde Fluminense’den ayrıldı.

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