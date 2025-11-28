Mardin’de Aile Katliamı: Garip İzler ve Açıklanan Detaylar

mardin-de-aile-katliami-garip-izler-ve-aciklanan-detaylar

Türkiye günlerdir Mardin’de meydana gelen korkunç olayı konuşuyor. Söz konusu hadiseler, 25 Kasım gecesi Kızıltepe ilçesinin Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nın 2. katında yaşandı.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden ekipler, kapıyı açarak içeri girdi ve Baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli’nin başlarından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

BOĞUŞMA İZİ VE KAPIDA ZORLAMA BULUNMADI

Yapılan incelemelerde, olayda kullanılan silahın evde olmadığı belirlendi. Aynı zamanda yerde herhangi bir boğuşma izi ya da kapıda zorlanma tespit edilmedi. Samyeli’nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu. Bu durum üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Aile yakınları ve komşuların ifadeleri alınarak tahkikata devam ediliyor.

BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ SAPTANDI

Alınan el swapları Diyarbakır Kriminal laboratuvarında incelendi ve Baba ile kızının elinde barut izine rastlandığı belirlendi. Evde yalnızca iki adet boş kovanın bulunduğu açıklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Dünya Sağlık Örgütü Kısırlık Sorununu Raporladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasına göre, her altı kişiden biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Örgüt, kısırlığın sebepleri hakkında ciddi uyarılarda bulundu.
Gündem

Hakan Fidan Berlin’de AB Sürecini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin kriter bazlı değerlendirme açısından sorun taşımadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.