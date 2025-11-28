Mardin’de Aile Katliamı: Garip İzler ve Açıklanan Detaylar

Türkiye günlerdir Mardin’de meydana gelen korkunç olayı konuşuyor. Söz konusu hadiseler, 25 Kasım gecesi Kızıltepe ilçesinin Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nın 2. katında yaşandı.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden ekipler, kapıyı açarak içeri girdi ve Baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli’nin başlarından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

BOĞUŞMA İZİ VE KAPIDA ZORLAMA BULUNMADI

Yapılan incelemelerde, olayda kullanılan silahın evde olmadığı belirlendi. Aynı zamanda yerde herhangi bir boğuşma izi ya da kapıda zorlanma tespit edilmedi. Samyeli’nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu. Bu durum üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Aile yakınları ve komşuların ifadeleri alınarak tahkikata devam ediliyor.

BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ SAPTANDI

Alınan el swapları Diyarbakır Kriminal laboratuvarında incelendi ve Baba ile kızının elinde barut izine rastlandığı belirlendi. Evde yalnızca iki adet boş kovanın bulunduğu açıklandı.