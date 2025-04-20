Mardin’de TMO Vurgunu: 1 Milyar TL

UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Mardin’de, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), çiftçilerden alarak özel şirketlere ait depolarda sakladığı 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL’lik vurgun yaptıkları iddialarıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TMO’nun çiftçilerden satın aldığı buğdayın özel depolarda tutulduğuna dair gelen ihbarlar üzerine başlattığı soruşturma, büyük bir dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLAMA SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda bu kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen iş insanlarından F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GENİŞLETİLMİŞ SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Bu olayın ardından, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin illerinde de benzer soruşturmaların başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, bu süreçte daha fazla bilgi, belge ve delil toplandığını ifade ediyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha fazla detaya ulaşması bekleniyor.