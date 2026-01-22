Mardin’de Trafik Kazası Üç Can Aldı İki Yaralı

MİDYAT’TA TRAFİK KAZASI

Mardin’in Midyat ilçesinde Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi civarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca 2 kişi de yaralanarak Midyat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın nedenine dair inceleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.