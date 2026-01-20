Mardin’de Türk Bayrağına Saldırıya Tepkiler Büyüyor

İlk paragraf başlıksız

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen bir grup toplantısına katılan kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirerek Türk askerlerine saldırıda bulundu. Bu alçak girişim sonrası gelen tepkiler hızla artarken, Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali açıklarında 1 yıl daha görevde olmasını öngören tezkerenin görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu, Nusaybin sınırındaki saldırıya karşı ortak bir tutum sergiledi. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığındaki oturumda, tüm partilerin temsilcileri sırayla söz alarak bu saldırıya karşı birlik mesajı verdi.

HÜKÜMETTEN ORTAK TEPKİ

Oturumda açıklama yapan Meclis Başkanvekili Celal Adan, saldırıyı “Türk milletinin birliğine, merhametine ve şefkatine ihanet” olarak tanımladı. Adan, “Bu girişim, milletin birliğine kastetmek isteyenlerin provokasyonudur. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler cezalandırılacaklar.” şeklinde konuştu.

BAYRAK, BİRLİĞİN SIMGESİ

Adan’ın ardından grup başkanvekilleri tepkilerini sırasıyla dile getirdi. AK Partili Özlem Zengin, “Bayrak bizi birleştiren yegane unsurdur. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylar ortaya çıktığında Genel Kurul ile paylaşılacaktır. Yan yana duruşumuz Türkiye için çok anlamlıdır.” dedi. İYİ Partili Turhan Çömez ise, “Türk bayrağı bu aziz vatanın birliğini temsil eder. Bu ihanet en sert şekilde karşılık bulacaktır. Devletin yetkili mercileri gereğini yapmalı ve parlamentoya bilgi vermelidir.” ifadelerini kullandı.

KIRIMIZI, AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN SİMGESİ

MHP’li Filiz Kılıç, “Biz bayrağa bakınca sadece kırmızı beyaz görmeyiz; Yemen’i, Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi görürüz. O kırmızı, toprağa düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Gerekenin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi. CHP’li Murat Emir ise, “Bayrağımızın kirli ellerle indirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz. Bu olayın nasıl yapılabildiğine dair mutlaka araştırma yapılmalı, ilgililer görevini yapmalı.” şeklinde konuştu.