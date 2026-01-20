Mardin’de Türk Bayrağına Yapılan Saldırıya Tebrikler

MARDİN’DE TÜRK BAYRAĞINA ALÇAK SALDIRI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, DEM Parti’nin Kamışlı’nın tam karşısında düzenlediği grup toplantısına katılan geniş bir kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirerek Türk askerlerine saldırıda bulundu. Bu hain saldırının ardından gelen tepkiler peş peşe sıralandı. TBMM Genel Kurulu, Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali açıklarında 1 yıl daha görevde kalması amacıyla hazırlanan tezkerenin kabul edildiği görüşmelerde, Nusaybin sınırındaki alçak saldırıya karşı tek ses oldu.

HÜKÜMETTEN ORTAK TAVIR

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, saldırıyı “Türk milletinin birliğine, merhametine ve şefkatine ihanet” olarak tanımlayarak, “Bu girişim, milletin birliğine kastetmek isteyenlerin provokasyonudur. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler cezalandırılacaklar,” ifadelerini kullandı. Ardından, grup başkanvekilleri sırayla söz alarak tepkilerini dile getirerek; “Bayrak bizi birleştiren yegane unsurdur,” diyen AK Partili Özlem Zengin, “Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylar ortaya çıktığında Genel Kurul ile paylaşılacaktır. Yan yana duruşumuz Türkiye için çok anlamlıdır,” dedi.

NİHAİ CEVAP BEKLENİYOR

İYİ Partili Turhan Çömez ise “Türk bayrağı bu aziz vatanın birliğini temsil eder. Bu ihanet en sert şekilde karşılık bulacaktır. Devletin yetkili mercileri gereğini yapmalı ve parlamentoya bilgi vermelidir,” şeklinde konuştu. MHP’li Filiz Kılıç, “Biz bayrağa bakınca sadece kırmızı beyaz görmeyiz; Yemen’i, Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi görürüz. O kırmızı, toprağa düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Gerekenin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi. Son olarak, CHP’li Murat Emir, “Bayrağımızın kirli ellerle indirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz. Bu olayın nasıl yapılabildiğine dair mutlaka araştırma yapılmalı, ilgililer görevini yapmalı,” dedi.