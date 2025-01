Marianne Faithfull 78 Yaşında Hayatını Kaybetti

MARANNE FAITHFULL’UN VEFATI

Müzik ve sinema dünyasında yaşayan efsaneler arasında yer alan Marianne Faithfull, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, ünlü yıldızın sözcüsü yazılı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada “Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Marianne Faithfull’un hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

SALGINLARLA MÜCADELE EDİYORDU

Faithfull, Londra’daki evinde, ailesinin yanında huzur içinde son nefesini verdi. Ünlü sanatçı uzun bir süre meme kanseri, bulimia beslenme bozukluğu ve amfizem gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla savaşmıştı. 2020 yılında da Covid-19’a yakalanan Faithfull, hastanede 22 gün tedavi görmüştü.

MARIAANNE FAITHFULL’UN HAYATI

1946 yılında İngiltere’nin Hampstead bölgesinde dünyaya gelen Marianne Faithfull, 1960’lı yıllarda Rolling Stones’un solisti Mick Jagger ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekti. Tam adıyla Marianne Evelyn Gabriel Faithfull, 1964’te keşfedilmiş ve kendi adını taşıyan ilk albümünü bir yıl sonra yayınlayarak büyük bir satış başarısı yakalamıştır. 1966 ile 1970 yılları arasında Mick Jagger ile unutulmaz bir aşk yaşayan Faithfull, bu süreçte sinema kariyerine de adım atmıştır. Müzik kariyerine 1964’te Mick Jagger tarafından yazılan “As Tears Go By” ile başlayan Faithfull, “This Little Bird” ve “Come and Stay With Me” gibi sayısız hit şarkısıyla müzik dünyasına damga vurmuştur. Üç kez evlenmiş olan ünlü sanatçı, İstanbul’da verdiği konserlerle de müzikseverlerin karşısına çıkmıştır.