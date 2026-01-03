Marmara Bölgesi’nde Lodos Etkisi: Balıkesir’de Deniz Kara Buluştu

marmara-bolgesi-nde-lodos-etkisi-balikesir-de-deniz-kara-bulustu

MARMARA BÖLGESİ’NDE LODOS ETKİSİ!

Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos, Balıkesir’in Erdek ilçesinde günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan bu lodos, deniz yüzeyinde yüksek dalgaların oluşmasına neden oluyor ve denizle karanın birleşmesine sebep oluyor.

GÜNLÜK YAŞAM ZORLAŞTI!

Sabah saatlerinden itibaren bölgede kol gezen lodos, özellikle sahilde yürüyüş yapan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüksek dalgalar nedeniyle bazı tekne sahipleri de kıyıda demirledikleri teknelerinde güçlük çekiyor.

GECE BOYU DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR!

İlçede lodosun etkisinin gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması ve denizle ilgili aktivitelere çıkmamaları öneriliyor.

