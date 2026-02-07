Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Malzeme Alım İhalesi Başladı

TIBBİ MALZEME SATIN ALIMI YAPILACAK

Tıbbi malzeme alımı kapsamında 14 kalem hasta pozisyon pedi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye dair detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

KATILIM VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

Katılım için gerekli olan yeterlilik kriterleri, istekliler tarafından e-teklif sürecinde sunulması gereken bilgi ve belgeler şeklinde düzenlenmiştir. Bunlar arasında “teklif mektubu”, “teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler”, “geçici teminat” gibi unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca, iş ortaklığı durumunda iş ortaklığı beyannamesi de talep edilmektedir. Yerli malı teklif edenler, ayrıca yerli malı belgesini sunmalıdır.

FİYAT AVANTAJI UYGULAMALARI

İhaleye katılacak olan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif veren isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ise yalnızca fiyat esasına göre belirlenmektedir. İlgili belgelerin sunulması için isteklilerin EKAP hesaplarına giriş yaparak ihale dokümanını indirmesi zorunludur.

TEKLİF HAZIRLAMA SÜRECİ

Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ve katılım belgeleri ile birlikte hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak belirlenen tarih ve saate dek EKAP aracılığıyla iletilecektir. İstekliler, fiyatlarını, her bir iş kaleminin miktarı ile birim fiyatlarının çarpımı üzerinden belirleyeceklerdir. İhale sonucunda seçilen istekle birim fiyat sözleşmesi yapılacaktır. Bu ihale için kısmı teklif verilebilmesi mümkündür.

GEÇİCİ TEMİNAT VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İsteklilerin, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında bir geçici teminat sunmaları gerekmektedir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır ve verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi ise mümkün değildir. Teklif fiyatı, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenecektir.