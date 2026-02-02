Marmaris’te Lodos Denizi İşletmelere Taşıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan ikazların ardından Marmaris’te etkili olan lodos rüzgârının, zaman zaman saatte 50 kilometreye kadar ulaştığı kaydedildi. Güçlü rüzgâr, özellikle kıyı ve liman bölgelerinde dalga boylarının artmasına yol açtı.

DENİZ SUYU İŞLETMELERE KADAR ULAŞTI

Lodos fırtınası sonrasında yükselen deniz, sahil boyunca bazı işletmelere kadar ulaştı. Deniz suyunun iş yerlerine girmesi, maddi zararların meydana gelmesine neden oldu. Ayrıca sahil boyunca bulunan masa, sandalye ve tentelerin rüzgâr etkisiyle yer değiştirdiği gözlemlendi.

ESNAF TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Dalgaların geri çekilmesinin ardından su basan iş yerlerinin sahipleri, temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Oluşan görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

