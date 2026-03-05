MASAK’a Geçen Yılda 464 Bin Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz yıl 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis, kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçların tespit edilmesi amacıyla 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan verilere göre, MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi için veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme gibi görevler üstleniyor. Bu kapsamda gelen bildirimin yaklaşık yüzde 71’ine denk gelen 329 bin 150 işlem analize tabi tutuldu.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğu elektronik ortamda gerçekleştirildi. Bildirimde bulunan 559 yükümlüden 442’sinin finansal kuruluşlar olduğu belirlendi. Bu bildirimler, genel olarak yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar üzerinde yoğunlaşmakta.

ERTELEME TALEPLERİ

Erteleme taleplerinin sayısı 14 bin 104 olurken, yapılan analizler neticesinde bu taleplerin 5 bin 215’i için erteleme kararı alındı. İlk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 869 oldu. Erteleme talepleri kapsamında yürütülen analizlerde 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor hazırlanarak, 6 bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli mercilere iletildi.

EL KOYMA KARARLARI

MASAK tarafından alınan erteleme kararları sonucunda, 940 kişiden 393’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi ve el koyma yapılan tutar 1,2 milyar lira olarak tespit edildi. Geçen yıl MASAK’a ulaşan ihbar ve araştırma talebi sayısı 17 bin 313 oldu. Bu taleplerin büyük bölümü, adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderilen araştırma talepleri şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, CİMER aracılığıyla 2 bin 944 başvuru yapıldı ve bunlardan 50’si ihbar olarak değerlendirildi.

ANALİZ ÇALIŞMALARI

Bu dönem içerisinde gerçekleştirilen analiz çalışmaları çerçevesinde toplam 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 15 bin 21 rapor ya da bilgi notu hazırlandı. Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10’u, yani 502 dosya, yasa dışı bahis suçları ile ilgili olurken, bu dosyalar üzerinden 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.

SUÇ DUYURULARI

Geçen yıl yapılan analizler sonucunda, 285 kişi aklama suçu ve 137 kişi hakkında olmak üzere toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında ise 613 yükümlü denetlendi ve 3,6 milyar lira tutarında idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2025 yılı içerisinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlanırken, 152 denetim sonucunda yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden MASAK’a 748 bilgi talebinde bulunulurken, MASAK da 36 farklı ülkenin mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.