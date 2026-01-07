MASAK’tan Bahis Sitelerine Kapsamlı Düzenleme Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına yönelik yeni tebliği Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair tedbirler çerçevesinde suç gelirleri ile terör finansmanının engellenmesi adına yükümlüler tarafından atılacak adımlara ışık tutuyor.

RİSKLİ HESAPLARAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Buna göre, her bir durum için basitleştirilmiş tedbir uygulanma koşulları sağlanacaksa dahi, yükümlüler her bir işlem açısından aklama ya da terörün finansmanı bakımından olası kötüye kullanımları değerlendirecek. Riskli olarak nitelendirilen işlemler ve müşteri durumunun yabancı kamusal nüfuz sahibi olduğu durumlarda, basitleştirilmiş tedbirlerden yararlanılamayacak.

SİGORTA İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Aynı zamanda, emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmeleri gibi sigorta işlemleri için de yeni düzenlemeler getirildi. Sigorta ve emeklilik şirketleri, sigorta ettiren veya sigortalı dışındaki üçüncü şahıslara yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde, kimlik bilgilerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından sorgulayacak ve ödemeleri yalnızca üçüncü kişinin kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesabı üzerinden gerçekleştirecek. Bu durumda, kimlik bilgileri yönetmelik çerçevesinde teyit edilecek ve imza örneği alınması gerekmeyecek.

KİMLİK BİLGİLERİ İÇİN DOĞRULAMA SÜRECİ

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini yalnızca elektronik ortamda yürüten yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanması hakkında düzenlemelere gidildi. Kimlik bilgileri, müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesabından oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transfer edilerek doğrulanacak. Bu işlem tamamlanmadan müşteri kabul edilmeyecek ve herhangi bir hizmet sağlanamayacak.

KAMU KURUMLARINDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE DÜZENLEME

Tebliğe, zorunlu ödemelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talebine binaen açılan banka hesaplarında kimlik tespiti yapılmasına dair bir hüküm de eklenmiştir. Bu düzenleme ile hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının resmi talebi üzerine açılan banka hesaplarında kimlik tespitinin yapılması gerektiği belirtildi. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler için gerekli kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

KİMLİK DOĞRULAMA VE GÜNCELLEME SIKLIĞI

Bunun yanı sıra, müşterilerin durumu sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenecek ve müşteri ile ilgili bilgi, belge ve kayıtların güncellenme sıklığı azaltılacak. Açılacak hesaplarda kimlik tespiti gerçekleşinceye kadar hesabın kullanımına izin verilmeyecek. Tüm bu kimlik doğrulama hükümleri, 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek.