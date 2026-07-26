Maserati, GT2 Stradale ile MC12’ye Saygı Duruşunda

Maserati, Tayvanlı koleksiyoner için özel olarak ürettiği GT2 Stradale Tribute to MC12 modelini tanıttı. Otomobil, markanın kişiye özel programı Fuoriserie kapsamında geliştirildi. Model, efsanevi MC12’ye saygı duruşunda bulunuyor.

MODENA'DA ÖZEL TESLİMAT TAMAMLANDI

Göz alıcı GT2 Stradale Modena’daki merkezde sahibine teslim edildi. Müşteri, tarihi fabrikayı kapsayan özel bir tura katıldı. Program, Emilia bölgesi ve Panini Koleksiyonu ziyaretiyle devam etti.

VITAPHONE RACING'E GÖNDERME YAPILDI

Araç, Leggenda gövde kaplamasının sofistike bir yorumunu taşıyor. Renk paleti, üç farklı tonla harmanlanıyor. Bu kombinasyon, Vitaphone Racing Team’in MC12 modeline gönderme yapıyor.

DIŞ TASARIMDA KİŞİSELLEŞTİRME ÖNE ÇIKTI

Ön bölümdeki Maserati logoları parlak sarı renkle tamamlanıyor. Kaputtaki havalandırma kanalları karbon fiberden üretildi. Otomobilde sarı kaliperli frenler ve kilitli jantlar bulunuyor.

YARIŞ PİSTİ ATMOSFERİ KABİNE TAŞINDI

Siyah Alcantara koltuklarda sarı nakışlı Trident logosu dikkat çekiyor. Direksiyon ve konsolda sarı dikişler görsel bütünlük sağlıyor. Özel rozet, otomobilin tekliğini tescilliyor.

NETTUNO MOTOR 640 BG GÜÇ ÜRETİYOR

GT2 Stradale, 3.0 litrelik Nettuno V6 motordan güç alıyor. Araç 2,8 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Maksimum hız ise 320 km’nin üzerinde.

FUORISERIE PROGRAMIYLA EŞSİZ ARAÇLAR ÜRETİLİYOR

Maserati Fuoriserie, müşteri taleplerine göre benzersiz araçlar üretiyor. Başkan Davide Baldini, bu aracın kişiselleştirmede ne kadar ileri gidilebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi. Baldini, MC12’ye saygı duruşunda bulunan eşsiz bir eser ortaya koyduklarını belirtti.

TRIDENT'İN 100. YIL KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Bu teslimat, Trident Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Alfieri Maserati 1926’da markanın ilk yarış zaferini kazanmıştı. Maserati, Fuoriserie ve Corse programlarıyla lüks segmentte geleceğe yön veriyor.