Maserati, GT2 Stradale ile MC12’ye Saygı Duruşunda

Ekonomi
Maserati GT2 Stradale, modern bir otomobil sergileme alanında duruyor
Maserati, özel olarak ürettiği GT2 Stradale modelini Tayvanlı bir koleksiyoner için tanıttı ve teslim etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Maserati, Tayvanlı koleksiyoner için özel olarak ürettiği GT2 Stradale Tribute to MC12 modelini tanıttı. Otomobil, markanın kişiye özel programı Fuoriserie kapsamında geliştirildi. Model, efsanevi MC12’ye saygı duruşunda bulunuyor.

MODENA'DA ÖZEL TESLİMAT TAMAMLANDI

Göz alıcı GT2 Stradale Modena’daki merkezde sahibine teslim edildi. Müşteri, tarihi fabrikayı kapsayan özel bir tura katıldı. Program, Emilia bölgesi ve Panini Koleksiyonu ziyaretiyle devam etti.

VITAPHONE RACING'E GÖNDERME YAPILDI

Araç, Leggenda gövde kaplamasının sofistike bir yorumunu taşıyor. Renk paleti, üç farklı tonla harmanlanıyor. Bu kombinasyon, Vitaphone Racing Team’in MC12 modeline gönderme yapıyor.

DIŞ TASARIMDA KİŞİSELLEŞTİRME ÖNE ÇIKTI

Ön bölümdeki Maserati logoları parlak sarı renkle tamamlanıyor. Kaputtaki havalandırma kanalları karbon fiberden üretildi. Otomobilde sarı kaliperli frenler ve kilitli jantlar bulunuyor.

YARIŞ PİSTİ ATMOSFERİ KABİNE TAŞINDI

Siyah Alcantara koltuklarda sarı nakışlı Trident logosu dikkat çekiyor. Direksiyon ve konsolda sarı dikişler görsel bütünlük sağlıyor. Özel rozet, otomobilin tekliğini tescilliyor.

NETTUNO MOTOR 640 BG GÜÇ ÜRETİYOR

GT2 Stradale, 3.0 litrelik Nettuno V6 motordan güç alıyor. Araç 2,8 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Maksimum hız ise 320 km’nin üzerinde.

FUORISERIE PROGRAMIYLA EŞSİZ ARAÇLAR ÜRETİLİYOR

Maserati Fuoriserie, müşteri taleplerine göre benzersiz araçlar üretiyor. Başkan Davide Baldini, bu aracın kişiselleştirmede ne kadar ileri gidilebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi. Baldini, MC12’ye saygı duruşunda bulunan eşsiz bir eser ortaya koyduklarını belirtti.

TRIDENT'İN 100. YIL KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Bu teslimat, Trident Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Alfieri Maserati 1926’da markanın ilk yarış zaferini kazanmıştı. Maserati, Fuoriserie ve Corse programlarıyla lüks segmentte geleceğe yön veriyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Seyahat Şirketi 100 Bin Lira Maaşla Otobüs Şoförü Arıyor

Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması beklenirken bir seyahat şirketi 100 bin lira maaşlı şoför ilanı verdi. Şirketin belirlediği şartlar arasında 30 ile 55 yaş arasında olmak yer alıyor.
Manşet

TBMM’de Yeni Parti Oturma Düzenini Değiştirdi

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşları partiden istifa etti. İstifaların ardından kurulan Yeni Parti, Meclis çalışmalarına başladı.
Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.