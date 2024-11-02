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MasterChef Ödül Oyununu Hangi Yarışmacı Kazandı?

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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU HEYECANI

MasterChef ödül oyunu, yarışmacıların 200.000 TL’lik büyük ödül için kıyasıya yarıştığı bir mücadeleye sahne oldu. Uşak’ta gerçekleşen bu ödül oyununda, Kırmızı ve Mavi takımın öne çıkan yarışmacıları, tüm hünerlerini sergileyerek konuklardan tam puan almak için çaba gösterdi. Lezzet dolu rekabetin sonunda, ödül oyununu kazanan kişi büyük sevinç yaşadı ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Bu heyecan verici bölümde, kazanan yarışmacı performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’teki ödül oyununda kazanan takım kırmızı oldu. Gece boyunca süren heyecanlı mücadelede, 200 bin TL’lik ödül Emre’ye gitti. Kıyasıya geçen rekabetin ardından büyük ödülü alan Emre, başarısıyla izleyicilerden tam not aldı.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI

Bu haftanın eleme adayları ise Erim, Alper, Akın, Ezgi, Nigar ve Onur olarak belirlendi.

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