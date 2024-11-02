“MasterChef’te Kazalar Yaşandı: Beyza Yanık”

YARŞIMADA TALİHSİZ KAZA

Masterchef programında uğursuz bir olay yaşandı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Beyza Huri Aydın’ın yüzüne kızgın yağ döküldü. Türkiye’nin en iyi şefi olma mücadelesi veren yarışmacıların yükü altında kaleme alınan bu durum görenleri şok etti.

BİR ANDA PANİK YAŞANDI

Beyza, börek tepsisini çevirdiği anda meydana gelen kazadan sonra panikleyerek elindeki her şeyi fırlattı. Programın sağlık ekibi, yarışmacıya hemen müdahale etti. Beyza’nın ne yapacağını bilememesi, arkadaşlarının da büyük bir telaş yaşamasına yol açtı.

ŞEFLERDEN AÇIKLAMALAR

Daha önce takımına “tehlikeli iş yapıyorsunuz, bu şekilde olmaz” uyarısını yapan Alper, Beyza’nın yaşadığı kaza karşısında öfke doldu. Beyza’nın sağlık durumu hakkında ilk açıklama Somer Şef’ten geldi. “Doktorun söylediği şu; yanık yüzde olduğu için enfeksiyon kapma ihtimali, başka yerde olduğundan daha fazla.” Mehmet Şef ise, “Şuanda önemli olan onun sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesi. Çok güzel bir hastanede tedavi görüyor olması…” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN DESTEK MESAJI

Ünlü sanatçı Demet Akalın, yaşadığı benzer bir kazayı hatırlatarak Beyza için geçmiş olsun mesajı paylaştı. “Beyza’yı görünce gazlı balondan yandığım aklıma geldi… Çok büyük geçmiş olsun. Geçecek inşallah sabır ve dua ile.” şeklinde duygularını dile getirdi.