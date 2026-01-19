MasterChef Türkiye 2026: Sergen Altın Kupanın Sahibi Oldu

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yarışmasının finalistleri Sergen ve Hasan, büyük finale adım attılar. Final gecesinde, yarışmacılar üç farklı etapta mücadele ederek hem Türk mutfağını hem uluslararası mutfağı hem de imza tabaklarını ortaya koydular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, MasterChef Altın Kupa’nın sahibi olarak Sergen öne çıktı.

ŞAMPİYON SERGEN Büyük ödülün sahibi oldu

Birinciliği elde eden Sergen, kupanın yanı sıra 5 milyon TL’lik ödülün de sahibi oldu. Finalin ilk bölümünde, Türk mutfağına ait bir menü hazırlandı. Sergen; bal kabaklı sinkonto, dana yanak mutancana ve teblebi kavut ile yarışırken, Hasan ise Ege yeşili, kağıtta levrek ve bal kaymak sunarak performans sergiledi. Bu ilk etap, şeflerden Sergen’in 23, Hasan’ın ise 20,5 puan almasıyla sonuçlandı ve Sergen, ilk turu önde tamamladı.

ULUSLARARASI MUTFAKTA KIYASLAŞMA Yaşanan çekişmeli anlar

İkinci etapta, yarışmacılar bu kez uluslararası mutfak menüleriyle karşı karşıya geldiler. 90 dakika süren bu bölümde Sergen; ıstakoz bouillabaise, shepherd’s pie ve lemon tart hazırlarken, Hasan da shepherd’s pie, kırlangıç ve churros yaparak mücadele etti. Şeflerin puanlaması sonucunda Sergen bu turda 46, Hasan ise 43,5 puan elde etti.

İMZA TABAKLARDA SON DÜZENLEMELER Kupa için son düellolar

Finalin üçüncü ve son bölümünde, yarışmacılar imza tabaklarını hazırladılar. Hasan, tabağına “Kapadokya” ismini verirken, Sergen “Benim Trakyam” adını kullandı. Canlı yayın sırasında 1 saatlik sürede hazırlanan bu özel tabakların ardından yapılan puanlamada Hasan 69,5, Sergen ise 72 puan aldı. Üç etabın toplam sonuçlarında Sergen, rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 sezonunda Altın Kupa şampiyonu unvanını kazanmış oldu. 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olan Sergen, zaferini kutladı.