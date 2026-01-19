MasterChef Türkiye 2026: Sergen Altın Kupanın Sahibi Oldu

masterchef-turkiye-2026-sergen-altin-kupanin-sahibi-oldu

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yarışmasının finalistleri Sergen ve Hasan, büyük finale adım attılar. Final gecesinde, yarışmacılar üç farklı etapta mücadele ederek hem Türk mutfağını hem uluslararası mutfağı hem de imza tabaklarını ortaya koydular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, MasterChef Altın Kupa’nın sahibi olarak Sergen öne çıktı.

ŞAMPİYON SERGEN Büyük ödülün sahibi oldu

Birinciliği elde eden Sergen, kupanın yanı sıra 5 milyon TL’lik ödülün de sahibi oldu. Finalin ilk bölümünde, Türk mutfağına ait bir menü hazırlandı. Sergen; bal kabaklı sinkonto, dana yanak mutancana ve teblebi kavut ile yarışırken, Hasan ise Ege yeşili, kağıtta levrek ve bal kaymak sunarak performans sergiledi. Bu ilk etap, şeflerden Sergen’in 23, Hasan’ın ise 20,5 puan almasıyla sonuçlandı ve Sergen, ilk turu önde tamamladı.

ULUSLARARASI MUTFAKTA KIYASLAŞMA Yaşanan çekişmeli anlar

İkinci etapta, yarışmacılar bu kez uluslararası mutfak menüleriyle karşı karşıya geldiler. 90 dakika süren bu bölümde Sergen; ıstakoz bouillabaise, shepherd’s pie ve lemon tart hazırlarken, Hasan da shepherd’s pie, kırlangıç ve churros yaparak mücadele etti. Şeflerin puanlaması sonucunda Sergen bu turda 46, Hasan ise 43,5 puan elde etti.

İMZA TABAKLARDA SON DÜZENLEMELER Kupa için son düellolar

Finalin üçüncü ve son bölümünde, yarışmacılar imza tabaklarını hazırladılar. Hasan, tabağına “Kapadokya” ismini verirken, Sergen “Benim Trakyam” adını kullandı. Canlı yayın sırasında 1 saatlik sürede hazırlanan bu özel tabakların ardından yapılan puanlamada Hasan 69,5, Sergen ise 72 puan aldı. Üç etabın toplam sonuçlarında Sergen, rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 sezonunda Altın Kupa şampiyonu unvanını kazanmış oldu. 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olan Sergen, zaferini kutladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

16 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İstanbul'daki benzer bir cinayetin ardından Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, bir kafede iki kişiyi bıçakla yaraladı. Çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gündem

BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, bugün planlanan sekiz seferini yoğun kar yağışı nedeniyle iptal etti. Yolcuların seyahatleri olumsuz etkilendi.
Gündem

Kabine Toplantısında Önemli Kararlar Gündeme Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Suriye, terörle mücadele, Gazze, çocuk suçları, uyuşturucu kullanımı ve sanal kumar gibi önemli meseleler görüşülecek.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yasakları Uygulandı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryeler ve ağır taşıtlar için trafiğe çıkma yasağı getirildi. Yasağın uygulanması dün başladı ve bugün de devam ediyor.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışıyla Gelen Trafik Kaosu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu'nda trafik aksamalarına yol açtı. Valilik, motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.