MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa Şampiyonu Sergen Oldu

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın Finali

Altın Kupa finaline kalan Sergen ve Hasan, son bir kez tezgah başında hünerlerini sergiledi. Gecede yarışmacılar; Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve imza tabak kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Şeflerin puanlamaları sonucunda MasterChef Altın Kupa’nın sahibi Sergen oldu.

ŞAMPİYON SERGEN OLDU

Altın Kupa ile birlikte 5 milyon TL’lik büyük ödülün de sahibi olan Sergen, finalin ilk etabında Türk mutfağı menüsünü hazırladı. Sergen, bal kabaklı sinkonto, dana yanak mutancana ve teblebi kavut sunarken, Hasan ise Ege yeşili, kağıtta levrek ve bal kaymak menüsünü yaparak yarışmaya katıldı. İlk turda Sergen 23, Hasan 20,5 puan alarak önde tamamladı.

ULUSLARARASI MUTFAK ETABI

İkinci turda yarışmacılar, uluslararası mutfak menüsü hazırlamak üzere görev aldı. 90 dakika süren bu süreçte Sergen; ıstakoz bouillabaise, shepherd’s pie ve lemon tart hazırlarken, Hasan ise shepherd’s pie, kırlangıç ve churros yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Sergen 46, Hasan 43,5 puan aldı.

İMZA TABAKLAR YAPILDI

Finalin son aşamasında her iki yarışmacı da imza tabaklarını hazırladı. Hasan tabak ismine “Kapadokya” derken, Sergen “Benim Trakyam” adını verdi. Canlı yayında 1 saat içinde hazırlanan tabakların puanlamasında Hasan 69,5, Sergen ise 72 puan aldı. Üç etap sonunda toplam puanlarla Sergen, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun Altın Kupa şampiyonu unvanını elde etti ve büyük ödül olan 5 milyon TL’yi kazandı.