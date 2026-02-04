Mauro Icardi Galatasaray Tarihine Geçti

mauro-icardi-galatasaray-tarihine-gecti

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda ilk iki karşılaşmasını kazanmış olarak, bugün İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, maça 3 puan hedefiyle çıkarken, henüz 5. dakikada rakip fileleri bulup öne geçti.

MAURO ICARDI REKOR KIRDI!

Mauro Icardi, bu maçta bir gol atması durumunda Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olma unvanını elde edecekti. Bu hedefe ulaşan Arjantinli forvet, attığı golle birlikte 73 gollük performansla söz konusu unvanı kazandı.

HAGİ’Yİ DE GEÇTİ…

Galatasaray’ın unutulmaz efsanelerinden Gheorghe Hagi’yi de geride bırakan Icardi, böylece önemli bir rekora imza atmış oldu.

İLK GOLÜ DE İSTANBULSPOR’A KARŞIYDI

Galatasaray formasıyla ilk golünü İstanbulspor’a atan Mauro Icardi, Galatasaray’ın en golcü yabancı oyuncusu olduğu bu önemli golü yine İstanbulspor’a karşı kaydetmiş oldu.

Mauro Icardi Galatasaray Tarihinde Yeni Rekor Kırdı

