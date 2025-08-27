Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

FENERBAHÇE BENFİCA’YA MAĞLUP OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda oynanan rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 yenildi. Maçtaki tek golü, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu attı.

ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli forvet, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yaşadığı sevinci gösteren fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.