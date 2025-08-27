Spor

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

mauro-icardi-kerem-akturkoglu-nu-paylasti

FENERBAHÇE BENFİCA’YA MAĞLUP OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda oynanan rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 yenildi. Maçtaki tek golü, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu attı.

ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli forvet, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yaşadığı sevinci gösteren fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 895

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda ölü sayısı 62.895, yaralı sayısı ise 158.927 olarak bildirildi.
Dünya

İsrail Şam’a Hava Saldırısı Düzenliyor

İsrail ordusunun Şam yakınlarındaki Mani Dağı'na gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda birçok Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.