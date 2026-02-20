Mauro Meluso’dan Victor Osimhen’e Tepki Açıklaması

Napoli’nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, takımın eski yıldızı Victor Osimhen’in ifadelerine yanıt verdi. Osimhen, Napoli’de oynadığı dönemde yaşadığı TikTok videosu krizinin ardından, “Napoli’de köpek gibi davrandılar.” şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti.

OSIMHEN’İN SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Meluso, söz konusu TikTok videosunun yayılmasının ardından Osimhen’i rahatlatmak için kulüp yetkililerinin hızlı davranışını hatırlatarak, “Osimhen çok sinirliydi, hemen ertesi gün onunla iletişime geçtik.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Meluso, “Irkçılıkla itham edildik ancak oyunumuzda kendi oyuncularımızı hedef almayı kesinlikle düşünmedik, burada bir ironi söz konusuydu.” açıklamasını yaptı.

IRKÇILIĞA KARŞI TUTUMU

Napoli’nin ırkçılığa karşı duruşunu vurgulayan Meluso, Osimhen’in kasıtlı olarak küçümsendiğine katılmadığını söyledi. “Irkçı dil kullananların başı belaya girer. Napoli, her türlü ırkçılığı kesinlikle reddeder. Şehir halkı da bu konuda çok duyarlıdır; Napoli taraftarlarına büyük bir saygı duyuyorum.” diye belirtti.

TIKTOK VİDEOSUNUN ETKİSİ

Meluso, TikTok videosunun Osimhen üzerinde derin bir etki yarattığını ve Nijeryalı bir hükümet yetkilisinin de olaya müdahale ettiğini aktararak, “Bu durum, hem medya hem de kişisel olarak geniş yankı buldu. Osimhen’i üzmek gibi bir niyetimiz yoktu, ama birilerinin durumu kendi menfaatleri için kullandığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

