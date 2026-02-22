Mavi Çanta Cinayet Dosyasını Aydınlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 8 Şubat’ta 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin evinde meydana gelen bıçaklı cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu H.A’nın (39) emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheli, yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu kabul eden H.A’nın, Turgut Çakaloğlu’nu tanımadığını ve “paraya ihtiyacı olduğu için” hırsızlık amacıyla konuta girdiğini belirttiği öğrenildi. Sinirlenerek Turgut Çakaloğlu’nu bıçaklamak zorunda kaldığını, Nuran Çakaloğlu’nu ise sessiz kalması için öldürdüğünü ifade eden zanlı, olay günü giydiği kıyafetler ile bıçağı Kuyulu mevkisine attığını aktardı. Soruşturmanın ardından, şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAYDAN ÖNCE DE GİTMİŞ

H.A, mahkemedeki sorgusunda, cinayetten birkaç gün önce de evin kapısını çaldığını ancak kimsenin açmadığını belirtti. Cinayet günü, hedefinin kapıyı açması için kendisini belediye personeli olarak tanıttığını anlatan H.A, “Olaydan sonra yakalanmaktansa çaldığım kolye ve küpeleri attım. Sonrasında yaptıklarımdan pişman olup oturup ağladım. Ben oraya para almak için gitmiştim, öldürmeyi planlamıyordum. İkisi de bağırınca panik yaşadım. Çocuklarım için yaptım. Evden aldığım parayla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşıladım, borçlarımı ve faturalarımı ödedim.” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.

İNCELEMEDE GÖRÜNTÜ DETAYI

Cinci pagan zanlıyı ele veren unsurun “mavi çanta” olduğu belirlendi. Olay anında çevrede bulunan bir tanığın, evin önünde içi dolu bir mavi çanta gördüğünü ve daha sonra tekrar geçtiğinde çantayı göremediğini bildirdiği kaydedildi. Yaklaşık 8 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yakın bir bölgede mavi çanta taşıyan bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kişinin H.A. olduğu belirlendi.