Mavi Vatan Geçit Töreni Gurur Verdi

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEÇİT TÖRENİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda önemli bir geçit töreni düzenledi. Tören, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Geçit törenine TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı gibi pek çok gemi katıldı. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareket etmesiyle başladı.

ÖĞRENCİLER GEÇİT TÖRENİNDE

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrencinin de geçit töreninde TCG Anadolu gemisinde bulunması dikkat çekti. Geçit töreninde Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Savarona da yer aldı. Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, ardından Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı ve daha sonra Dolmabahçe önlerine ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. O anlarda Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gemilerin 30–31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını ifade ederek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak.” dedi.

YARIŞMALAR VE ETKİNLİKLER

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere taşımak için düzenlenecek yarışmalara da dikkat çekti. İlkokul düzeyinde bir resim yarışması, lise ve üniversite düzeyinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışmasının yapılacağını hatırlatarak, “Bu yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28–29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek.” dedi.

TEKNOFEST MAVI VATAN’IN ÖNEMİ

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişinden ibaret olmadığını, etkinlik kapsamında üç farklı teknoloji yarışması düzenleneceğini açıkladı: Roketsan tarafından sualtı roket yarışması, Aselsan ile insansız sualtı araçları yarışı ve insansız su üstü araçları yarışı. Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan’da sadece gemilerimiz değil, teknolojinin şampiyonları da yarışıyor olacak.” diyerek tüm milleti etkinliğe davet etti.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de geçit törenine katılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme fırsatını duyduğunda çok heyecanlandığını belirtti. Işıkelekoğlu, “Atatürk’ten bize kalan yadigârın, yeniden revize edilip sunulması bizim için çok büyük bir şans.” diye ekledi.

GURUR VERİCİ BİR DENEYİM

Diğer bir öğrenci Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici.” dedi. Öğrenciler, teknolojik ilerlemeye katkı sağlamayı hedefliyor.