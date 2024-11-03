Mazhar Alanson’un Kızı Vefat Etti

EDA ALANSON’UN KAYBI

Mazhar Alanson’un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitirmişti. Kısa bir süre önce yakın dostu Özkan Uğur’u da kaybeden Alanson, eşi Biricik Suden ile birlikte görüntülendi. Eda Alanson’un vefatı, özellikle aile içinde derin bir üzüntü yarattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Mazhar Alanson, kızı Melek Eda Alanson’un kaybının ardından sosyal medya hesabından “Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Alanson, evlat acısının tarifsiz olduğunu belirterek, “Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil” ifadelerini kullandı.

YAS SÜRECİ

Yakın dostunu kaybetmenin ardından Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ile bir mekan çıkışında görüntülendi. Bitkin bir görünüm sergileyen sanatçı, konuşmakta zorlandığı anlarda “Pek öyle kelimelerle ifade edilecek bir şey” şeklinde yanıt verdi ve yaşadığı yas süreci hakkında bilgi verdi.

SAHNE PERFORMANSI

Mazhar Alanson, kızının ölümünden 20 gün sonra sahneye çıkmayı tercih etti. Konser sırasında, sanatçı “Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür” ifadelerini kullanarak müziğin derin anlamına dikkat çekti.