Mazıdağı’nda İki Çocuğun Kaybolma İhbarı Yapıldı

mazidagi-nda-iki-cocugun-kaybolma-ihbari-yapildi

Olay, Meşeli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) isimli iki çocuk, saat 14.00 sıralarından itibaren aileleri tarafından bulunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLER GÖLETTE YOĞUNLAŞTI

Yapılan ihbar sonrası, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Çocukların köyün yakınında yer alan sulama göletine gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ekipler, gölet etrafında ve su yüzeyinde arama faaliyetlerini artırırken, jandarma da köyün kırsal alanında tarama çalışması gerçekleştiriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Jandarmadan Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman'da yasadışı bahis operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma, konuyla ilgili mücadelesini sürdürüyor.
Gündem

Iğdır’da Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: 2 Yaralı

Iğdır'da gerçekleşen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi: 1 Kişi Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Gündem

Adıyaman’da Otomobil Alev Aldı, Yangına Müdahale Edildi

Adıyaman’da hareket halindeki bir araç, aniden alev alarak yandı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Gündem

Kış Koşullarında Acil Sağlık Hizmeti Ulaşımı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ulaşımı engelledi. Zorlu kış koşullarında UMKE ekipleri bir hastaya ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.