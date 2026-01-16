Mazıdağı’nda İki Çocuğun Kaybolma İhbarı Yapıldı

Olay, Meşeli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) isimli iki çocuk, saat 14.00 sıralarından itibaren aileleri tarafından bulunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLER GÖLETTE YOĞUNLAŞTI

Yapılan ihbar sonrası, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Çocukların köyün yakınında yer alan sulama göletine gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ekipler, gölet etrafında ve su yüzeyinde arama faaliyetlerini artırırken, jandarma da köyün kırsal alanında tarama çalışması gerçekleştiriyor.