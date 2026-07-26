MEB-AGS ve ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 ÖSYM Takvimi ile Tarih Belli Oldu! Erken Açıklanır mı, Sorgulama Nasıl Yapılır?

2026 ÖSYM takvimi ile birlikte AGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi netleşirken, MEB-AGS’nin ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar netlerini hesaplamaya başlarken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

PUAN HESAPLAMA SÜRECİ BAŞLADI

AGS sınav değerlendirmesinde her adayın doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanacak. AGS’deki 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek ve her alt test için ham puanlar ayrı ayrı hesaplanacak.

SONUÇLAR ÖSYM EKRANINDAN SORGULANACAK

Değerlendirmeler tamamlandığında adaylar, AGS sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanma tarihi ise 2026 ÖSYM takvimi ile netleşmiş durumda.