MEB, Başarı Ödülü Kazanan Öğretmenleri Belirledi

Eğitim
Öğretmen, tahtada matematik formülü yazarken para tutuyor
Milli Eğitim Bakanlığı, ödül değerlendirme sürecini tamamlayarak başarı belgelerini ilgili kurumlara göndermeye başladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda ödül değerlendirme sürecinde puanlama ve sıralamalar tamamlandı, listeler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlandı. Hazırlanan değerlendirme listeleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden sevk ediliyor. Süreç, yıl boyunca üstün gayret gösteren eğitim çalışanlarını kapsıyor.

ÜÇ BAŞARI BELGESİ ÜSTÜN BAŞARI GETİRİYOR

Değerlendirmeye alınan personel, üç Başarı Belgesi alarak Üstün Başarı Belgesi elde etmiş durumda. Gerekli mevzuat şartlarını taşıyan kadrolar bu sürece dahil edildi. İllere gönderilen resmi yazılarla onay belgelerinin ulaşacağı kurumlar netleşiyor.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞININ %200'Ü ÖDENECEK

Başarı Ödülü almaya hak kazanan personele ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda mali ödeme yapılacak. Ödeme tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının %200’üne kadar çıkabilecek. Bürokratik aşamalar tamamlandıktan sonra isim listesi Tebliğler Dergisi’nde yayımlanacak.

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