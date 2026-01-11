MEB Denetiminde Özel Eğitim Uygulamaları Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime 27 yaş sınırı getirildiğine dair çıkan haberlere resmi bir açıklama ile yanıt verdi. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Bazı başvuruların sistemde geçici olarak görünmemesinin muhtemel nedeninin teknik sorunlar olabileceği ifade edildi. Ayrıca, özel eğitim kapsamında herhangi bir düzenleme veya uygulama değişikliği olmadığı da belirtildi.

ASILSIZ İDDİALARA YANIT

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun bu asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Destek eğitimlerine yönelik uygulamaların daha önce olduğu gibi, bundan sonra da aynı standartlarla devam edeceği kaydedildi. Eğitim alanındaki bu tutarlılığın sürdürülmesi, özel eğitime yönelik hizmetlerin sürekli ve kesintisiz bir biçimde sağlanması açısından büyük önem taşıyor.