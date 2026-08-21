MEB Genelgesi Sonrası Önlük Fiyatları Katlandı

Eğitim
İki sağlık çalışanı beyaz önlükle gülümsüyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle birlikte medikal giyim sektöründe önlük talebi hızla artarak fiyatları yükseltti.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026/70 sayılı genelgesiyle önlük zorunluluğu başladı ve medikal giyim sektöründe talep patladı, fiyatlar 1.500 TL’ye dayandı. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları için getirilen kural, mesleğin saygınlığını korumayı amaçlıyor. Önlüklerin çoğu medikal mağazalarından temin ediliyor.

MEDİKAL MAĞAZALARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öğretmenler genelge sonrası medikal dükkanlarına akın etmeye başladı. İnternetten denemeden satın almak istemeyen çok sayıda kişi mağazalara yöneldi. Mesai sonrası ve hafta sonları yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beden uyumsuzluğu yaşamamak için öğretmenler soluğu vitrinlerde aldı.

FİYATLAR HIZLA 1500 LİRAYA ÇIKTI

Genelge öncesi 550 TL ile 900 TL bandında satılan önlükler, talebin artmasıyla 1.500 TL’ye ulaştı. Fiyatlardaki hızlı yükseliş öğretmenlerin ve eğitim sendikalarının tepkisini çekti. Medikal mağazaları ve üreticiler ise artışın nedenini ham madde maliyetlerine bağlıyor. Aniden katlanan talep de fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

DENETİMLERLE HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Genelge kapsamındaki denetimler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek. Bu durum, yeni eğitim dönemi öncesinde önlük pazarındaki hareketliliği artıracak. Önlük talebindeki artışın bir süre daha sürmesi bekleniyor.

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