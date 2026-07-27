MEB Müfredatına İSG Dersi Ekleniyor

Eğitim
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Geleceğin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin okul müfredatına entegre edilmesi, çocukların güvenlik kültürü kazanmasını sağlayacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, geleceğin çalışma hayatını daha güvenli hale getirmek için iş birliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği konularını okul müfredatına dahil etmeyi hedefliyor. Kırklareli’nde düzenlenen bir program sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, bu kritik adımı duyurdu. Taylan, Türkiye’de çalışan ve iş yeri sayısındaki artışa dikkat çekerek İSG’yi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti.

ERKEN YAŞTA GÜVENLİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Erhan Taylan, güvenlik bilincinin küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurguladı. MEB ile erken yaşta güvenlik kültürünün geliştirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Yakın zamanda bu adımların somut sonuçlarını almayı hedeflediklerini ifade etti. Çocuklarda bu bilinci şimdiden oluşturarak geleceğe yatırım yaptıklarını ve toplumun İSG mevzuatına uyumunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Yetkililer, eğitim sistemine entegre edilecek derslerle iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

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