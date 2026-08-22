MEB Öğretmenlere Önlük Giyme Talimatı Verdi

Eğitim
Öğretmen, sınıfta tahtada ders anlatıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni genelgesi, eğitim çalışanlarının kılık kıyafet standartlarını belirleyerek mesleki saygınlığı artırmayı hedefliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026/70 sayılı Genelge, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının kılık kıyafetine yönelik kritik talimatlar içeriyor. Genelgede en dikkat çekici madde, öğretmenlerin önlük giymesi hatırlatması oldu. Bakanlık, mesleğin saygınlığını ve örnek olma niteliğini vurguluyor.

ÖNLÜK GİYME KURALI YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI

Genelgenin 23. maddesinde eğitim çalışanlarının görevlerini icra ederken mesleğin saygınlığını gözetmesi istendi. Ayrıca temsil sorumluluğu ve öğrencilere örnek olma niteliği de vurgulandı. Kılık kıyafette kamu hizmetinin ciddiyetine uygun hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda öğretmenlerin önlük giymesi talimatı yeniden hatırlatıldı.

ÜCRETSİZ ÖNLÜK DAĞITIMI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Eğitim camiası, öğretmenlere önlük dağıtımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçmişte Ziya Selçuk döneminde özel tasarlanan önlükler geniş yankı uyandırmıştı. Ancak yeni genelge kapsamında ücretsiz önlük dağıtımına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Mevcut düzenleme dağıtımdan ziyade kılık kıyafet teşviki niteliği taşıyor.

ÖĞRETMENLER KURULUNDA KILIK KIYAFET ELE ALINACAK

Eğitim öğretim yılı başında yapılacak Öğretmenler Kurulu toplantılarında kılık kıyafet konusunda bilgilendirme yapılacak. Sürecin takibi milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

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