MEB Okul ve İlköğretim Yönetmeliği Değişti

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde kayıt, ders programı, güvenlik ve başarı değerlendirme gibi alanlarda kapsamlı değişiklikler yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle pek çok mevzuat güncellendi. Öğrenci kayıtlarından dijital araç kullanımına kadar yeni kurallar belirlendi.

KAYIT VE NAKİL İÇİN YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Ortaokula başlayan öğrencilerin şubeleri e-Okul üzerinden kura ile belirlenecek. Şube değişikliği veli talebiyle yapılabilecek. Rehberlik servisinin gerekçeli raporu aranacak. Ders yılı içinde bu işlem yalnızca bir kez yapılabilecek. e-Kayıt ve nakil sırasında adres doğrulaması için fatura istenebilecek. Şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrencilere kolaylık sağlanacak. Bu öğrencilerde adres ve kontenjan şartı aranmayacak.

DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERS TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Haftalık ders programı bayrak törenleri dikkate alınarak hazırlanacak. Beden Eğitimi, Oyun ve Müzik dersleri haftanın ilk ve son gününe konulacak. Ortaokullarda seçmeli ders seçimi ocak-şubat aylarında yapılacak. Seçim yapmayan öğrencilerin derslerini okul yönetimi belirleyecek. 5. sınıf öğrencilerinin seçimleri eğitim yılının ilk haftasında tamamlanacak.

BİLİŞİM ARAÇLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ BELİRLENDİ

Okul yönetimi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tedbir alacak. Güvenliği tehdit eden durumlarda öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu arama yapabilecek. Sıra, dolap ve pansiyonlarda yapılan aramalar tutanak altına alınacak. Bilişim araçlarını kurallara aykırı kullanmak disiplin kapsamına girdi. Veli görüşmeleri randevu sistemi üzerinden yapılacak. Randevular okul internet sitesinden alınacak.

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE DEVAMSIZLIK KOŞULLARI DEĞİŞTİ

İlkokul birinci sınıflardan itibaren gelişim raporu verilecek. Ortaokul beşinci sınıflar 2025-2026 yılında bu uygulamaya dahil olacak. Özürsüz devamsızlık 5, 10 ve 15 güne ulaştığında veli bilgilendirilecek. 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür alamayacak. Ortaokul öğrencileri her yıl en az bir proje hazırlamak zorunda. Teslim edilmeyen proje sıfır puan olarak değerlendirilecek.

UYUM EĞİTİMİ VE FİZİKSEL İMKÂNLAR TEŞVİK EDİLECEK

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için ders yılı öncesinde uyum eğitimi düzenlenecek. Veliler de bu sürece ebeveyn programıyla dahil edilecek. Okul bahçelerinde geleneksel oyun alanları teşvik edilecek. Voleybol ve basketbol sahaları da yaygınlaştırılacak. Millî bayramlarda ve belirli günlerde dersliklerde süsleme yapılacak.