MEB, Okul Yöneticileri İçin Önlük Zorunluluğu Getiren Genelge Yayımladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026/70 sayılı genelge, okul yöneticileri ve öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesinde köklü bir değişiklik getirdi. Genelgenin 23. maddesi kapsamında alınan kararla birlikte, okulda görev yapan tüm öğretmenlerin, okul müdürlerinin ve diğer yöneticilerin önlük giymeleri zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, mesleğin saygınlığını ve kamu hizmetinin ciddiyetini temsil etmek amacıyla hayata geçirildi. Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilere örnek olma niteliğini gözeterek mesleğin vakarına uygun hareket edecek ve önlük giymekle yükümlü tutuldu.

ÖĞRETMENLER VE YÖNETİCİLER İÇİN ORTAK ZORUNLULUK

Yeni düzenleme, öğretmenlerin yanı sıra okul müdürleri ve diğer eğitim çalışanlarını da kapsıyor. Tüm eğitim personeli, mesleğin saygınlığına uygun bir görünüm sergilemek zorunda kalacak. Uygulamanın temel amacı, öğrencilere örnek olacak bir eğitim ortamı sağlamak olarak öne çıkıyor.

ÖĞRETMENLER KURULUNDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Eğitim-öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulu toplantılarında, bu konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması kararlaştırıldı. Okul yöneticileri, öğretmenleri yeni kılık kıyafet düzenlemesi hakkında detaylı şekilde bilgilendirecek. Böylece uygulamanın tüm okullarda eksiksiz biçimde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DENETİM VE TAKİP SÜRECİ BAŞLIYOR

Uygulamanın mevzuata aykırı biçimde aksatılmaması için milli eğitim müdürlükleri devreye girecek. Müdürlükler, okullardaki uygulamayı düzenli olarak takip edecek ve aykırı durumlara izin verilmeyecek. Bu kapsamda denetim sürecinin titizlikle yürütülmesi bekleniyor.