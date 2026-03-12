MEB Okullara 300 Bin Ton Kömür Dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda kömür miktarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artırılması mümkün olacak. Dağıtım sürecinde ise her bir okulun derslik sayısı ve bölgenin iklim şartları göz önünde bulundurulacak.

KÖMÜR YALNIZCA ISINMA AMACIYLA KULLANILACAK

Okullara gönderilecek kömürler, yalnızca ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılacak ve başka amaçlarla tasarruf edilemeyecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimlerinin ihtiyaca göre düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

SEVKİYAT VE TERMİN PLANI TKİ SORUMLULUĞUNDA

Kömürlerin sevk işlemleri, TKİ tarafından “CIF” esaslarına uygun olarak teslim noktalarına gönderilecek ve belirlenen termin planına göre taşınacak. Okulların talepleri, bu plan dışında kalması durumunda TKİ’nin hazırladığı ek programlarla karşılanacak.

HAVA KİRLİLİĞİNE UYGUNLUK KONTROLÜ

Sevkiyat edilecek kömürlerin analizleri, TKİ’nin akredite laboratuvarlarında gerçekleştirilecek ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince standartlara uygun olanlar okullara dağıtılacak.