MEB Okullarda Milli Dayanışma Etkinlikleri Başlatıyor

Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı logosu ve sınıf ortamı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yeni etkinlikler ve programlar hazırlayarak öğrencilere milli değerleri aşılamayı hedefliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 il valiliğine gönderdiği 2026/70 sayılı Genelge ile yeni dönemin ilk hatlarını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun doğrultusunda okullarda özel etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler öğrencilere milli birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini aşılamayı amaçlıyor.

İLK HAFTA ETKİNLİKLERLE BAŞLIYOR

Genelge, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin anayasal vatandaşlık anlayışıyla yetişmesini hedefliyor. Eşitlik ilkesi ve vatan sevgisi temelinde eğitim gören öğrenciler için Bakanlıkça kılavuzlar hazırlandı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftasından itibaren tüm okullarda programlar uygulanacak. Milli dayanışmayı pekiştiren farkındalık çalışmaları da bu kapsamda yürütülecek.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE VURGU YAPILDI

Genelge metninde Atatürk’ün Millî Mücadele yıllarındaki sözlerine atıfta bulunuldu. Atatürk, gerektiğinde vatan için tek vücut olmuş azimle çalışan milletin büyük geleceğe layık olduğunu ifade etmişti. Eğitim camiasının ortak sorumluluğu da genelgede vurgulandı. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm çocukların kardeşlik ve vatandaşlık hukuku şuuruyla yetiştirilmesi esas alındı.

YIL BOYU SÜRECEK FAALİYETLER

Düzenlenecek etkinlikler yalnızca ders yılının ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Eğitim-öğretim yılı boyunca yayımlanacak uygulama kılavuzlarıyla okullarda faaliyetler sürdürülecek. Milli birlik ve bütünleşme temalı farkındalık çalışmaları yıl boyunca aktif şekilde devam edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.