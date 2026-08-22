MEB Okullarda Milli Dayanışma Etkinlikleri Başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 il valiliğine gönderdiği 2026/70 sayılı Genelge ile yeni dönemin ilk hatlarını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun doğrultusunda okullarda özel etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler öğrencilere milli birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini aşılamayı amaçlıyor.

İLK HAFTA ETKİNLİKLERLE BAŞLIYOR

Genelge, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin anayasal vatandaşlık anlayışıyla yetişmesini hedefliyor. Eşitlik ilkesi ve vatan sevgisi temelinde eğitim gören öğrenciler için Bakanlıkça kılavuzlar hazırlandı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftasından itibaren tüm okullarda programlar uygulanacak. Milli dayanışmayı pekiştiren farkındalık çalışmaları da bu kapsamda yürütülecek.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE VURGU YAPILDI

Genelge metninde Atatürk’ün Millî Mücadele yıllarındaki sözlerine atıfta bulunuldu. Atatürk, gerektiğinde vatan için tek vücut olmuş azimle çalışan milletin büyük geleceğe layık olduğunu ifade etmişti. Eğitim camiasının ortak sorumluluğu da genelgede vurgulandı. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm çocukların kardeşlik ve vatandaşlık hukuku şuuruyla yetiştirilmesi esas alındı.

YIL BOYU SÜRECEK FAALİYETLER

Düzenlenecek etkinlikler yalnızca ders yılının ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Eğitim-öğretim yılı boyunca yayımlanacak uygulama kılavuzlarıyla okullarda faaliyetler sürdürülecek. Milli birlik ve bütünleşme temalı farkındalık çalışmaları yıl boyunca aktif şekilde devam edecek.