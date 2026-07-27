MEB Özür Grubu Atamasında İlçe Şartını Kaldırdı

Eğitim
Bir öğretmen gülümseyerek poz veriyor, arka planda yeşil tahta var
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, öğretmenlerin mazeretleri doğrultusunda daha esnek tercih yapmalarını sağlıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde öğretmenlerin ilçe grubu şartını kaldırdı ve başvuru süresini uzattı. İl içi mazeret atamalarında başvuruları kısıtlayan bu kural resmen yürürlükten kaldırıldı. Öğretmenler artık doğrudan mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki okulları tercih edebilecek.

İLÇE GRUBU ŞARTI TAMAMEN KALDIRILDI

Daha önce ilçe grupları arasında nakil yapılmasını engelleyen kural MEB’in güncellenmiş duyurusuyla yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme öğretmenlere büyük kolaylık sağlıyor. Öğretmenler artık mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

BAŞVURU SÜRESİ 31 TEMMUZ'A UZATILDI

Kural değişikliğiyle birlikte mağduriyet yaşanmaması için başvuru takvimi esnetildi. İl içi ve iller arası atamalarda ön başvuru süresi 31 Temmuz 2026 saat 12.00’ye kadar uzatıldı. Daha önce başvurusu onaylanan öğretmenlerin hakları saklı kalacak ve yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Ön başvuru için son gün 31 Temmuz 2026 saat 12.00 olarak belirlendi. Tercih başvuruları 3-4 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Atama sonuçları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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