MEB Yabancı Uyruklu Öğretmenler İçin Yeni Şartlar Belirledi

meb-yabanci-uyruklu-ogretmenler-icin-yeni-sartlar-belirledi

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından okullarda Türkçe öğretilmesi gereken dersler için yabancı uyruklu eğitim personelinde aranan koşullarla ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda, MEB’in Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve illere gönderilen yazıda, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarına odaklanan Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk kültürüyle ilişkili diğer derslerin yabancı dille öğretilmeyeceği bildirildi. Eğitim ve öğretim süreçleri sırasında, bu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçeden başka bir dille gerçekleştirilmesine izin verilmeyeceği belirtiliyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan “Kurumlarda öğretim dili Türkçedir” maddesine dikkat çekilen yazıda, yönetmelikteki ilgili hükme göre derslerin Türkçe öğretileceği vurgulanıyor. Ancak, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında birinci yabancı dille matematik ve fen bilimleri derslerini okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi durumunda bu derslerin birinci yabancı dille de verilebileceği ifade ediliyor. Aynı yönetmelik çerçevesinde özel öğretim kurumlarında ve uluslararası program uygulayan okullarda öğrenci sayısına dayalı bir kuralın aranmayacağı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ise mesleki derslerin protokol ve projeler kapsamında yabancı dille verilebileceği aktarılıyor.

YABANCI PERSONELDEN C1 DÜZEYİ BELGE TALEP EDİLECEK

MEB’in yürüttüğü çalışma kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri vermek üzere görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinin en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna dair Bakanlıkça onaylı belge talep edileceği bildiriliyor. Bu bağlamda, halihazırda görevlendirilmiş yabancı uyruklu eğitim personelinin, gerekli belgeyi gelecek yılın eğitim öğretim yılı sona ermeden çalışma iznini düzenleyen kuruma sunması gerekecek.

